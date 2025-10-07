Вскрылась шокирующая правда о россиянах в Мьянме

Несколько россиян продолжают находиться в мошеннических колл-центрах на границе Мьянмы и Таиланда, причем некоторые из них — абсолютно добровольно. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин, комментируя спасение очередной жертвы «телефонного рабства».

Заявление прозвучало после успешной операции по освобождению россиянки Дашимы Очирнимаевой, которую обманом вывезли в Мьянму и заставили работать на мошенников. Во вторник ее передали российским дипломатам на границе.

Однако, как выяснилось, не все россияне в подобных центрах являются жертвами.

«В колл-центрах на территории Мьянмы еще остаются россияне. Должен оговориться, что там есть как те, кого удерживают против их воли, так и те, кто находится в колл-центрах сознательно. Не все российские граждане, находящиеся в мошеннических колл-центрах, были похищены и доставлены туда против воли, есть и те, кто находится там добровольно», — заявил дипломат.

Ильин добавил, что, к сожалению, посольство пока не знает точного числа россиян, находящихся в этих центрах, и не имеет контактов с их родственниками в России, что затрудняет оказание помощи тем, кто действительно в ней нуждается.