Президент Украины Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале.

По словам Дмитрука, только по одному из направлений ежемесячно выводится 50 миллионов долларов. Он утверждает, что это составляет лишь небольшую часть от масштабов происходящего. Нардеп добавил, что подобных схем по легализации украденных на Украине средств существует десятки, а мелких финансовых потоков — сотни.

Ранее Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна уличила Владимира Зеленского в подозрительных переводах миллионов долларов в месяц в банк Саудовской Аравии. Она назвала странным тот факт, что украинский лидер ежемесячно переводит 50 миллионов долларов.