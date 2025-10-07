Мерц предупредил граждан ФРГ о снижении реальных доходов

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил немцев о снижении реальных доходов в республике и выступил с предложением пересмотреть пенсионную систему.

Такую информацию приводит немецкая газета Bild. Отмечается, что Мерц предложил отменить выход на пенсию в 67 лет и установить определённый срок трудового стажа.

«Тот, кто начал работать в 17 и трудился 50 лет, не должен выходить на пенсию в тот же срок, что и человек, начавший карьеру в 30», — заявил глава правительства Германии.

Ранее немецкий журнал Focus сообщил, что бюджету Германии грозит дефицит до €172 млрд до 2029 года.