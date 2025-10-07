На немецком ТВ разразился скандал после слов студента о Путине

На немецком политическом шоу ARD разразился скандал, после того, как 19-летний студент из Ганновера заявил, что предпочел бы, чтобы «в Германии правил Путин». Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Темой шоу стала обязательная военная служба в Германии. Во время программы против этой инициативы высказалась четверть зрителей. Среди них был и 19-летний студент из Ганновера, которого журналисты попросили аргументировать свой ответ.

«У меня нет желания проходить военную службу. Я бы не хотел защищать Германию. Украинцы также не оказали себе никакой пользы, сражаясь с Россией. Им следовало сдаться, потому что жить в конфликте значительно хуже, чем жить при правлении Путина. Я бы предпочел, чтобы в Германии правил Путин, чем Германия начала войну», — сказал он.

После этого в зале раздались возгласы и оглушительный гул. Присутствующие буквально набросились на студента, требуя взять слова назад и «поехать в отпуск на Украину». Ответ парня обескуражил и ведущих, но они смогли взять ситуацию под контроль и впоследствии вывернуть его высказывание в сторону того, что ФРГ нужно воспитывать молодежь, чтобы она «шла защищать свободу и демократию с оружием в руках».