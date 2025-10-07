На Западе призвали Трампа сдержать обещание по Украине

Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, чтобы сдержать свое обещание урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил в соцсети X финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я призываю президента Трампа не обострять ситуацию, предоставляя эти ракеты большой дальности, но сдержать слово, поскольку он собирался работать над прекращением этой войны. Мы не хотим, чтобы война перекинулась на страны Балтии, а затем и на Европу», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что решение о поставках Tomahawk Украине практически принято. При этом он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на возможную передачу Tomahawk Киеву. По его словам, это станет новым витком напряженности в отношениях между странами.