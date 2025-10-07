Бывший премьер Украины назвал имя организатора бойни на Майдане

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что стрельбу на Майдане в феврале 2014 года координировал бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий. Тогда погибли десятки человек, пишет NEWS.ru.

Собеседник издания также заявил, что есть доказывающие причастность покойного ныне политика к случившемуся фото. На снимках он вывозит стрелков с оружием, со снайперскими винтовками

По словам бывшего премьера, Парубий, которого убили недавно во Львове, был тогда «комендантом» Майдана, а после переворота получил должность председателя Верховной рады.

Азаров рассказал, что организаторы бойни пытались замести следы. Они, например, спиливали деревья, в которые попали пули, чтобы нельзя было отследить траекторию по следам от выстрелов.

Ранее стали известны новые подробности о подозреваемом в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. По словам соседей Михаила Сцельникова, мужчина занимался бизнесом, часто задерживался на работе и домой приезжал только ночевать.