Трамп обвинил «демократов-камикадзе» в перебоях в работе правительства США

Президент США Дональд Трамп обвинил «демократов-камикадзе» в перебоях в работе американского правительства.

© Global look

«Они это начали, это их вина. Хотите знать правду: это атака камикадзе, им нечего терять», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп заявил о переговорах с демократами на тему прекращения шатдауна в США.

Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что шатдаун может обернуться для ВВП США потерей $15 млрд еженедельно.