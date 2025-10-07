Глава США Дональд Трамп рассказал журналистам на традиционном брифинге, что хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным, но очень разочарован в нем из-за Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне американский лидер заявил, что разрешил ряд конфликтов между государствами, у него остались только война в Газе и кризис на Украине.

«Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт] будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — пояснил Трамп.

Напомним, что в ночь на 16 августа состоялась встреча Путина и Трампа на Аляске. По ее итогам стороны пришли к согласию по многим пунктам, однако сделки достичь так и не удалось.

2 сентября президент США сообщил, что «очень разочарован в президенте Путине». Он добавил, что Вашингтон будет делать что-то, чтобы помочь жить людям на Украине.

18 сентября в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома отметил, что рассчитывал на скорое завершение конфликта на Украине.