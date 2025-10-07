Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни заявил, что рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Запись трансляции выступления опубликована на портале C-Span.

«Я встречусь с ним через несколько недель, как вы знаете, в Южной Корее», — заявил Трамп.

1 октября президент США заявил, что через четыре недели встретится с Си Цзиньпином.

По его словам, экс-президент США Джо Байден не обеспечил выполнение соглашения между Вашингтоном и Пекином, по которому КНР должна была закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов.

Трамп подчеркнул, что соя станет одной из главных тем обсуждения в ходе предстоящей встречи.

До этого сотрудник Белого дома сообщил южнокорейскоиу агентству «Рёнхап», что президент США готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Источник напомнил: во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким, что способствовало стабилизации ситуации на Корейском полуострове. По его словам, политика США в отношении КНДР с тех пор не изменилась.