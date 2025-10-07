Бюро Национального собрания Франции в среду, 8 октября, рассмотрит предложение об отрешении президента республики Эммануэля Макрона от власти.

Об этом проинформировала в социальной сети X Матильда Пано, возглавляющая парламентскую фракцию левой партии «Непокорившаяся Франция». Она отметила, что соответствующее предложение было подписано 104 депутатами.

«Завтра Бюро Национального собрания рассмотрит наше предложение об отрешении (Макрона. — RT) от власти», — сообщила Пано.

В правительстве Франции прокомментировали возможность отставки Макрона

Ранее бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал Макрона провести досрочные президентские выборы.