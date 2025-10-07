Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский разочаровался в западной поддержке. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Килинкарова, Зеленский разочарован результатами встречи с западными партнерами в Копенгагене, так как он надеялся получить гарантии «вечной военной помощи».

«Он считал, что европейцы с легкостью будут расставаться с деньгами и в полной мере удовлетворять аппетиты украинского режима и, в частности, Зеленского. Запросы у них были достаточно большие — ему только в 2025 году нужно покрыть дефицит бюджета в 8,5 миллиардов долларов, которые он хотел бы получить от ЕС», — заявил Килинкаров.

Бывший депутат также добавил, что Евросоюз стал выдвигать Зеленскому встречные требования, которые, по мнению Килинкарова, тоже не нравятся Зеленскому.

«В странах ЕС к Зеленскому выдвигают встречные требования. В частности, в отношении усиления мобилизации и наполнения фронта живой силой. Все знают о дефиците военнослужащих, особенно в штурмовых подразделениях на линии боевого соприкосновения. Есть еще проблема с американским шатдауном. В вопросах поставки вооружений и по финансированию этих поставок накопилось очень много проблем, даже отчасти нерешаемых, которые очень сильно напрягают Зеленского», — рассказал он.

Ранее Зеленский отменил встречу со своей партией.