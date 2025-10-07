Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

Экс-президент США Джо Байден во время работы в качестве вице-президента при Бараке Обаме попросил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) засекретить доклад о его поездке на Украину в 2015 году. Об этом сообщает Джоном Рэтклиффом материалы американской разведки.

«Я только что говорил с вице-президентом и советником по национальной безопасности. Он настоятельно предпочел, чтобы доклад не распространялся», — говорится в электронном письме, направленном в ЦРУ 10 февраля 2016 года.

Сообщается, что украинские чиновники остались недовольны визитом Байдена в Киев, рассчитывая на более конкретные обсуждения кадровых и политических вопросов.

«Вице-президент прибыл почти исключительно для произнесения общей публичной речи и не имел намерения обсуждать содержательные вопросы», — сказано в сообщении.

Ранее Байден признался, что использовал авторучку при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи.