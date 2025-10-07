Во Франции инициирована процедура импичмента в отношении Макрона

Процедуру импичмента в отношении Макрона инициировала "Непокорившаяся Франция", сообщает Gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ во вторник.

Стало известно, что в среду, 8 октября, Бюро Нацсобрания Франции будет рассматривать предложение о запуске процедуры по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти.

Лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано надеется, что Бюро сочтет резолюцию об импичменте приемлемой к исполнению, пишут журналисты.

Ранее сообщалось, что бывший французский премьер Эдуард Филипп призвал Макрона уйти в отставку.