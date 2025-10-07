Пока вы не уснули: где начнется война с НАТО и «закат» президентства Макрона

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Враг повышает уровень эскалации: где начнется война с НАТО

Первый выстрел по российскому истребителю может прозвучать уже на этой неделе в районе Балтики или у границы Калининградской области. Такие данные опубликовала американская организация AMVETS. Эксперты называют это потенциальным инцидентом, который может стать началом войны, передает «Царьград».

«Закат» президентства Макрона: западные СМИ о ситуации во Франции

Ситуация во Франции, где разразился тяжелый политический кризис, оказалась в центре внимания западных СМИ. Самые интересные статьи по этому поводу, в подборке «Рамблера».

Придется раскошелиться: штрафы для курильщиков могут сильно вырасти

Штрафы за курение в общественных местах могут значительно увеличиться. С соответствующей инициативой выступил руководитель организации «Зова народа» Сергей Зайцев, передает «Абзац».

Украинские СМИ рассказали о больших проблемах ВСУ

Украинские журналисты рассказали, что «худшая новость» недавно пришла для ВСУ с донецкого направления, пишут «ИноСМИ». В статье отмечается, что еще полтора месяца назад появились предвестники плохих новостей - FPV-дроны, прилетающие на трассу Краматорск-Славянск: это означало, что за нее «взялись».

Карпин высказался о матче сборных России и США

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что ему был бы интересен товарищеский матч с национальной командой США.

Ученый назвал «порочные» номинации Нобелевской премии

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Химик-кристаллограф, профессор Сколтеха Артём Оганов назвал нобелевскую премию мира и «нобелевку» по литературе «явно порочными». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

АвтоВАЗ готовит к выпуску абсолютно новую модель

© АвтоВАЗ

Российский концерн «АвтоВАЗ» готовится к выпуску абсолютно нового автомобиля Lada Azimut. В базе Федерального института интеллектуальной собственности появились новые патенты от тольяттинского автопроизводителя на детали для серийного кроссовера.

Прохора Шаляпина требуют «отменить» в России

Певца Прохора Шаляпина, оскорбившего ребенка на детском шоу, необходимо убрать со сцены. Такое мнение «Абзацу» высказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

На пороге «крупнейшего кризиса»: новые пошлины ЕС могут уничтожить важную отрасль Британии

Британская сталелитейная промышленность на грани крупнейшего кризиса из-за планов ЕС ввести 50%-ные пошлины на импорт стали сверх квот 2013 года. Этот шаг направлен на защиту от дешевого китайского, турецкого и вьетнамского импорта, который привел к потере более 90 000 рабочих мест в Европе с 2008 года, пишет The Financial Times.

Названа причина пожара, уничтожившего «Москвич 3» Давидыча стоимостью 80 млн рублей

© Соцсети Эрика Давидыча

Тюнинговый «Москвич 3» блогера Эрика Давидыча заискрил перед пожаром и вспыхнул буквально за четыре секунды. О подробностях происшествия, в результате которого дорогостоящий автомобиль оказался полностью уничтожен, рассказал Телеграм-канал Mash.

