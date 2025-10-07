Стало известно, что ждет Дурова за купание в заповедном озере в Казахстане

Бизнесмен Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, предположительно не понесет никакого наказания за купание в заповедных Кольсайских озерах в Казахстане. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Дуров на прошлой неделе посетил Казахстан для участия в форуме Digital Bridge в Астане. В ходе визита предприниматель посетил Национальный парк «Кольсайские озера» и искупался в одном из водоемов.

Видео с геометкой, указывающей на озеро возле границы Казахстана и Киргизии, и подписью «Это был хороший заплыв» он выложил в своих соцсетях.

В администрации парка заметили, что обратили внимание на ролик и начали служебное расследование в отношении сотрудников, допустивших купание.

«Так как купание на озерах Кольсай строго запрещено в соответствии с паспортом туристического маршрута, по данному факту руководством парка инициировано служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка», — пояснили в пресс-службе.

Дуров показал, как купается в озере Кольсай в Казахстане, которое считается запретным

Вместе с тем, уточнили в администрации, инспекторы парка не были непосредственными свидетелями нарушения. В связи с этим, привлечение Дурова к ответственности не планируется.

В том случае, если было бы принято решение о наказании нарушителя, сумма штрафа составила бы 8 тыс. тенге (1,2 тыс. рублей по курсу на 7 октября), заметили журналисты.