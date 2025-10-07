Проблемы в странах Евросоюза обостряются не из-за России, а по вине главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил экс-советник НАТО и полковник ВС Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Мы видим, что дело не в русских, а в том, что фон дер Ляйен и ее команда, мягко говоря, не очень мудрые люди. Я бы даже сказал, что они глупые и не способны предвидеть проблему», — заявил Бо.

Так он прокомментировал рост цен внутри Евросоюза и обострение отношений с США. По мнению эксперта, внутри политического объединения рассматривают проблему с идеологической точки зрения, игнорируя факты. Политики в ЕС не имеют цели и действуют без стратегии, констатировал он.

До этого издание Politico сообщило, что вотумы недоверия к руководству Европейского союза, в частности фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков. По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит еще много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств» главы ЕК.