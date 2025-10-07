Эстонский депутат оскорбил Меркель

Эстонский депутат Ээрик-Нийлес Кросс оскорбил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщает Postimees.

По словам Кросса, Меркель «является или притворяется дурой». Таким образом депутат прокомментировал слова Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики саботировали мирные переговоры по Украине в 2021 году.

«Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло», — заявил он.

Кросс также добавил, что сама Меркель не понимает ошибок своей политики. Кроме того, депутат раскритиковал бывшего канцлера за то, что она учитывала необходимость поддержания диалога с Россией.

Ранее бывший парламентарий Верховной рады Олег Царев заявил, что Меркель пытается возложить вину за срыв переговоров по Украине на Прибалтику.