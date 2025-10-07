«Тяжелый год»: будущий король Великобритании рассказал о взглядах на перемены в монархии

Принц Уильям дал самое откровенное интервью в своей жизни, где рассказал о «самом трудном годе», связанном с борьбой за здоровье принцессы Кейт и короля Карла III, поделился мыслями о будущем монархии и о том, какое наследие он хочет оставить для своего сына принца Джорджа.

© Московский Комсомолец

Принц Уильям неожиданно появился в сериале «Путешественник поневоле», проведя для комика Юджина Леви экскурсию по Виндзорскому замку и продолжив беседу за кружкой пива в местном пабе. Их разговор затронул самые личные темы: историю королевской семьи, отношения с бабушкой и дедушкой, трудности взросления в центре внимания и планы на будущее. Но главной темой стал 2024 год, который сам принц Уильям охарактеризовал как самый трудный в его жизни. Он с особой силой подчеркнул, что стресс, связанный с семейными проблемами, подавляет его гораздо больше, чем любая работа.

В пабе разговор зашёл о том, как его семья справляется после того, как у короля Карла III и принцессы Кейт диагностировали рак. Наследник британского трона сообщил, что сейчас дела идут хорошо и всё развивается в правильном направлении, назвав это хорошей новостью. Однако он признался, что 2024-й стал для него настоящим испытанием. Его главной задачей была защита детей, попытка оградить отца, который, по его словам, «уже достаточно взрослый, чтобы справляться сам», но всё же нуждается в поддержке.

«Важно, чтобы моя семья чувствовала себя защищенной и у нее было пространство для того, чтобы разобраться со многими событиями, произошедшими в прошлом году», — пояснил принц, добавив, что совмещать это с королевскими обязанностями было непросто.

Он с облегчением сообщил, что у принцессы наступила ремиссия, и поделился, как дети справлялись с этой ситуацией. По его словам, у каждого из них свои механизмы преодоления, и родители стараются быть для них открытыми, говорить о тревогах и заверять, что всё будет хорошо.

«Просто важно быть рядом друг с другом», — заключил он.

Беседа коснулась и будущего монархии. Принц Уильям заявил, что его цель — быть искренним, а не просто готовиться к роли короля. На вопрос о том, какие чувства он испытывает по поводу того, что его сын Джордж однажды взойдёт на престол, принц ответил, что это заставляет о многом задуматься.

«Я хочу создать мир, в котором мой сын гордился бы тем, что мы делаем, мир и работу, которые действительно влияют на жизнь людей к лучшему, — пояснил Уильям. — С оговоркой, я надеюсь, что мы не вернемся к некоторым практикам прошлого, в которых нам с принцем Гарри пришлось расти, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться, что мы не вернемся к этой ситуации».

Он уверенно заявил, что перемены стоят на повестке дня, и он их не боится, а, наоборот, принимает и находит в них вдохновение.

«Это то, что меня вдохновляет, это идея о том, что я могу внести какие-то изменения. Не слишком радикальные, но изменения, которые, я думаю, должны произойти», — пояснил наследник престола.

Во время экскурсии по замку Уильям показался расслабленным и искренним, представ в первом кадре перед зрителями разъезжая на электросамокате. Он с теплотой вспоминал о покойной королеве Елизавете, рассказывая, как часто приезжал к ней на выходные, и отдал должное «великолепному чувству юмора» принца Филиппа. Рассматривая портреты предков, он признался, что история не переполняет его, а скорее может стать грузом, если слишком сильно к ней привязываться.

«Важно жить здесь и сейчас, — считает принц. — Если вы слишком сильно привязаны к истории, у вас не может быть гибкости, вы боитесь перемен, а мне нравятся небольшие перемены».

На вопрос о том, что его больше всего беспокоит, принц Уильям вновь вернулся к теме семьи, отметив, что семейные проблемы затрагивают его гораздо глубже, чем рабочие моменты, потому что они более личные и связаны с чувствами.

Говоря о воспитании своих детей, принц раскрыл несколько деталей их повседневной жизни. Он рассказал, что детям запрещено пользоваться телефонами, а его главная цель — создать для них ощущение защищённости, тепла и любви. Он поделился, что принц Луи обожает прыгать на батуте, принцесса Шарлотта увлекается нетболом и балетом, а принц Джордж любит футбол и хоккей. Уильям также признался, что старается учиться на опыте своих родителей.

«Мои родители развелись, когда мне было восемь лет, так что это продолжалось недолго. Но ты принимаешь это и учишься на этом, стараешься не повторять ошибок своих родителей», — сказал он, подчеркнув, что любая драма и стресс в детстве влияют на человека в будущем, поэтому он хочет обеспечить своим детям счастливую и стабильную семью.

Принц Уильям даже пошутил, что, играя в Виндзорском замке в детстве, он и его кузены часто получали занозы от старого дубового пола, а его дети теперь этого лишены — по залам постелены большие ковры.

«Иногда мы приходим после работы и гоняемся друг за другом», —добавил он.

Принцесса Уэльская Кейт в свою очередь недавно с головой окунулась в мир военной авиации во время своего первого визита на базу Королевских ВВС Конингсби в Линкольншире. Эта база, одна из двух ключевых баз истребительной авиации быстрого реагирования в Великобритании, удостоилась визита принцессы с тех пор, как в августе 2023 года ей было присвоено звание почётного коммодора авиации.

Особенно впечатляющим моментом визита стало знакомство принцессы с авиасимулятором истребителя «Тайфун». Именно во время этого лётного опыта супруга наследника трона рассказала, что младший сын принц Луи уже мечтает стать лётчиком-истребителем, когда вырастет. Она добавила, однако, что обязательно объяснит ему и всем своим детям, что для осуществления этой мечты потребуется восемь лет упорного труда и серьёзной подготовки.

Интересно, что любовь к небу, похоже, стала семейной традицией в роду принцессы. Её супруг принц Уильям в прошлом был пилотом поисково-спасательной службы Королевских ВВС, а её дед Питер Миддлтон служил лётчиком-истребителем во время Второй мировой войны и позже был вторым пилотом у самого принца Филиппа во время его турне по Южной Америке в 1962 году.

Принцесса Кейт настолько увлеклась происходящим, что задержалась на базе на полтора часа дольше запланированного, с лёгкостью пошутив перед уходом: «Извините, я явно злоупотребила вашим гостеприимством!».