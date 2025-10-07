Эксперт назвал цель заявления Меркель о роли Польши в начале конфликта на Украине

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером оценил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о причастности стран Прибалтики и Польши к началу конфликта на Украине, а также высказался о влиянии ее заявления на отношения Варшавы и Берлина.

Ранее бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий охарактеризовал Ангелу Меркель как одного из наиболее деструктивных политических деятелей в Европе. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X (бывший Твиттер), вступая в полемику с высказываниями Меркель о причастности Польши к срыву переговорного процесса между Россией и Западом в 2021 году. Моравецкий выразил убежденность, что Ангела Меркель своим необдуманным интервью продемонстрировала принадлежность к когорте наиболее вредоносных для европейского сообщества немецких политиков за последнее столетие.

Отношения меду Польшей и Германий всегда были неровными, по большей части даже напряженными. И это, в том числе, связно с тем, что поляки в силу своего характера – это очень амбициозные люди. Они всегда противостояли себя Германии и претендовали на лидерство в Центральной и Восточной Европе. При этом после избрания Кароля Навроцкого президентом Польши отношения двух стран обострились еще сильнее. Он побывал в США, где его заверили в том, что Варшава получит всю необходимую ей поддержку. И здесь явно просматривается стремление Вашингтона противопоставить Польшу Германии, которая вызывает большое недовольство у президента США Дональда Трампа. Сейчас именно поляки выступают в роли главного проводника американской политики в Европе. Эта политика нацелена на полное подчинение региона США. А сделанное Меркель заявление свидетельствует о том, немецкая элита очень обеспокоена соответствующими тенденциями. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт выразил мнение, что высказываниями о вине Польши в начале СВО Меркель «делает заявку на возвращение в практическую политику».

«Полагаю, она хочет вернуться на короткий период для стабилизации обстановки в Германии. Когда Меркель занимала пост канцлера, уровень безработицы в Германии был в четыре раза ниже, чем сейчас. Кроме того, она провела реформу бундесвера, чтобы вывести германские вооруженные силы на уровень квалифицированной профессиональной армии. Также нужно отметить, что Меркель пользовалась большим авторитетом в рамках Евросоюза, ее даже называли стабилизатором европейских отношений. А во времена первого президентства Дональда Трампа она не уклонялась от пикировок с ним, а также проводила выгодную для Германии и ЕС линию. Поэтому я предполагаю, что теперь немецкие элиты продвигают Меркель для стабилизации ситуации в ФРГ и повышения авторитета Берлина на международной арене, ведь нынешний канцлер Фридрих Мерц во всем подпевает Трампу», - сказал эксперт, допустив, что в дальнейшем Меркель выдвинет свою кандидатуру на пост немецкого президента.

В настоящее время отношения Берлина и Варшавы уже являются напряженными, отметил специалист.

«Поэтому я не думаю, что новое заявление Меркель их ухудшит. Они и итак находятся в отвратительном состоянии», - сказал Оленченко.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон ранее заявил, что слова Меркель о роли стран Балтии в начале специальной военной операции России на Украине «бросают тень» на ее политическое наследие.