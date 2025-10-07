Экс-премьер Франции Филипп: Макрону следует провести досрочные выборы президента

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует провести досрочные выборы главы республики. Такое мнение высказал бывший французский премьер-министр Эдуар Филипп.

По его словам, прозвучавшим в эфире радиостанции RTL, именно президент республики должен проявить инициативу и найти выход из возникшего во Франции политического кризиса.

«Он поступил бы достойно, если бы назначил премьер-министра, чья задача заключалась бы в том, чтобы подготовить бюджет, а затем провести досрочные президентские выборы», — сказал Филипп.

Ранее глава основанной Макроном партии «Возрождение» Габриэль Атталь заявил, что перестал понимать президента.