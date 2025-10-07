В Европарламенте предложили отправить детей фон дер Ляйен в ВСУ

Польский евродепутат Ева Зайончковская-Герник обвинила главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в «диктаторских наклонностях» и предложила ей отправить собственных сыновей в украинскую армию. Отрывок выступления депутата опубликовали «Известия».

Зайончковская-Герник обратилась к фон дер Ляйен, Выступая в Европарламенте. Евродепутат заявила, что Еврокомиссия принимает решения «за закрытыми дверями во имя диктаторских наклонностей».

Также она раскритиковала фон дер Ляйен за торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Она заявила, что глава ЕК «выставила на посмешище и себя, и весь Европейский союз».

«Вы подталкиваете нас к конфликту между Украиной и Россией <...> Но почему наши мужья, наши сыновья и наши братья должны сражаться за ваши интересы? Хотите воевать за Украину - отправьте на фронт своего мужа и взрослых сыновей», - подчеркнула депутат.

Фон дер Ляйен замужем за Хайко фон дер Ляйеном, профессором медицины и медицинским директором компании по развитию генно-инженерных технологий. У пары семеро детей, в том числе двое сыновей, рожденных в 1987 и 1998 годах.

На заседаниях Европарламента 6 и 7 октября обсуждается вотум недоверия фон дер Ляйен. Как писало Politico, в последнее время главе ЕК не дают расслабиться - на каждом углу ее поджидает голосование по вопросу ее лидерства. За последние три месяца она столкнулась с тремя угрозами вотума недоверия.

На этой неделе, по прогнозам собеседников Politico, фон дер Ляйен почти наверняка останется в безопасности. Но многие партии встревожены ее деятельностью. Учитывая, что для голосований требуются подписи всего 72-х депутатов из 720, вотумы недоверия могут стать рутиной, подчеркивало издание. Даже если парламентское голосование не приведет к отстранению фон дер Ляйен от должности, оно может подорвать ее позиции.

Евродепутат, пожелавший остаться анонимным, указал Politico на невыгодное для ЕС торговое соглашение с США, которое напрямую ассоциируется с фон дер Ляйен, и проект нового бюджета ЕС, который, «похоже, не нравится никому в парламенте»