Обязательное ношение хиджаба отменили в Иране после волн протестов

Иранские власти смягчили законодательство, обязывающее женщин носить хиджаб, — ранее за его отсутствие нарушительниц задерживали и штрафовали. Об этом сообщил член Совета по целесообразности исламской республики Мохаммадреза Бахонар.

Это решение отчасти стало результатом нескольких волн протестов и нежелания радикализировать общество в условиях возможного военного конфликта с Израилем и США. Слова Бахонара официально закрепляет уже сложившуюся на протяжении последних лет практику, когда большинство девушек и женщин носят платок на плечах, игнорируя требования закона об обязательном покрытии головы.

— В настоящее время нет обязательного закона о хиджабе. Общее решение режима на данный момент заключается в том, что закона об обязательном ношении хиджаба не существует. Если вы видите, что в каком-либо месте было совершено действие или наложен штраф вопреки этому решению, вы можете сообщить об этом, — передает слова члена совета агентство Khabar.

