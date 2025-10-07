В Сербии заявили, что не допустят у себя повторения украинского «майдана»

Сторонники антиправительственных выступлений в Сербии попытаются использовать годовщину трагедии в Нови-Саде 1 ноября для дестабилизации ситуации в стране, но власти не допустят повторения сценария украинского «майдана».

Об этом в эфире телеканала Kurir заявил бывший премьер-министр Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.

«Это не Украина, это не 2014 год. В Сербии нет и не будет «майдана». Думаю, некоторые готовы прибегнуть к насилию, но полиция и государственные органы смогут защитить граждан, в том числе и тех, кто участвует в этих (антиправительственных) протестах. Это обязанность государства, и никто не должен в этом сомневаться», — подчеркнул Вучевич.

Политик выразил сожаление по поводу того, что в стране не хватает национального единства и политической зрелости, чтобы достойно почтить память погибших в трагедии.

«Вместо этого кто-то пытается посеять семена раздора и разобщить наших граждан», — заключил он.

Ранее «Парламентская газета» сообщала о том, что Служба внешней разведки России предупредила о подготовке странами Евросоюза сценария украинского «майдана» в Сербии.