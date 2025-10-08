Западное издание описало гарантии безопасности для Украины

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, бывший спецсоветник госсекретаря США по России и Евразии Джереми Шапиро и бывший старший советник замгоссекретаря США по международной безопасности Сэмуэл Чарап в статье для Foreign Affairs описали модель гарантий безопасности для Украины без пятой статьи НАТО.

По их словам, сейчас обсуждение завершения конфликта на Украине все больше сводится к гарантиям безопасности. Чарап и Шапиро сходятся во мнении, что гарантии по типу пятой статьи устава НАТО, включающие в себя ввод европейских войск в случае нападения, для Украины нереалистичны.

Они считают, что гарантии безопасности для Киева после окончания конфликта могут включать три пункта: автоматическое и закрепленное в законодательстве восстановление санкций, обязательства по обеспечению Украины финансированием и обязательства по поставке вооружений.