Президент США Дональд Трамп впервые провёл текстовое интервью с ведущим CNN, что вызвало новые вопросы о его здоровье и когнитивном состоянии. Нехарактерный формат общения и лаконичные ответы президента привлекли внимание к таким тревожным симптомам как невнятная речь, проблемы с координацией и видимые синяки на руках.

Американцы стали свидетелями необычного медийного события — ведущий американской прессы представил эксклюзивное интервью с президентом Дональдом Трампом, проведённое исключительно через текстовые сообщения. Этот нетрадиционный формат общения сразу же привлёк внимание не только своим содержанием, но и самим фактом своего существования, поскольку Трамп известен как противник электронной переписки и редко пользуется текстовыми сообщениями. Во время программы на экране демонстрировались лаконичные ответы президента на вопросы о ближневосточном урегулировании, где на вопрос о возможных действиях ХАМАСа Трамп написал: «Полное уничтожение!», а о перспективах прекращения работы правительства отозвался: «Хорошо, мы побеждаем и сокращаем расходы по-крупному!».

Журналист не стал раскрывать, как удостоверился в том, что сообщения действительно исходили от самого президента, а не от его помощников. По мнению западных политологов, этот момент особенно важен, учитывая, что Трамп исторически избегает письменных форм коммуникации — во время своего первого президентского срока он жаловался, когда адвокаты его администрации делали заметки во время встреч. Необъяснимый переход к текстовому общению происходит на фоне растущих вопросов о физическом и ментальном состоянии президента. В последние месяцы журналисты неоднократно отмечали невнятность его речи во время публичных выступлений, трудности при ходьбе по прямой линии и заметное сокращение количества пресс-конференций.

В соцсетях распространяются «пророчества» о смерти Трампа

Медицинские аспекты здоровья Трампа также вызывают озабоченность. В июле его личный врач диагностировал хроническую венозную недостаточность после того, как журналисты начали задавать вопросы о заметно опухших лодыжках президента. Часто появляющиеся синяки на руках, которые Белый дом объясняет активным рукопожатием, по мнению некоторых наблюдателей, могут свидетельствовать о внутривенных вливаниях. Особенное внимание привлекло недавнее появление Трампа с макияжем, скрывающим возможные повреждения кожи на руках. При этом администрация последовательно отказывается предоставлять подробную информацию о состоянии здоровья президента, что лишь подогревает слухи.

Поведенческие изменения также не остались незамеченными. Трамп, который во время первого срока активно участвовал в медийной деятельности своей администрации, теперь всё чаще делегирует публичные функции вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Именно Вэнс отвечал на вопросы о ходе переговоров по бюджету во время недавнего шатдауна, тогда как Трамп ограничился краткими комментариями журналистам перед отъездом из Белого дома для выступления в Норфолке. Президент также значительно сократил время своих публичных выступлений — он появился перед камерами лишь вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не отвечал на вопросы журналистов.

Текстовое интервью, ставшее неожиданным медийным экспериментом, вписалась в эту тревожную картину. Для наблюдателей остаётся загадкой, почему президент, известный своей любовью к живому общению и телефонным разговорам с журналистами, выбрал именно такой формат коммуникации.