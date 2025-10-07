Экс-премьер Украины рассказал о «плане по развалу СССР» эпохи Горбачева

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что сторонники реформ последнего главы СССР Михаила Горбачева «хотели присвоить национальные богатства Советского Союза» и «отдать все это в частные руки». Об этом Азаров заявил NEWS.ru.

По мнению Азарова, и Украину, и весь СССР «сознательно вели к катастрофе» после прихода Горбачева к власти. Экс-премьер заявил, что в тот период ломалась «главная, скрепляющая основа» и интернационализм был заменен национализмом.

«Главной целью реформ Горбачева было появление класса собственников на средства производства. Проще говоря, они хотели присвоить национальные богатства Советского Союза, отдать все это в частные руки. Другой цели не было», - сказал Азаров.

По его мнению, властям была нужна оправдывающая эти процессы «новая идеология», которая пришла бы на смену социализму.

После распада СССР ученые предложили множество объяснений краха советского государства, в их числе назывались и чрезмерно жесткая экономическая система, и прогрессивные реформы, и «предательство на политическом уровне», писала китайская газета Guancha. Как отмечало издание, тяжелая промышленность была ядром всей советской экономики. По версии Guancha, как только рухнул ряд систем, построенных вокруг системы промышленного производства СССР, распад страны «на экономическом уровне» стал неизбежностью.

Автор Guancha отмечал, что экономические реформы, проведенные в эпоху Горбачева, «опрометчиво разрушили» финансовую систему еще до того, как была создана новая экономическая система, что привело к быстрому краху внутреннего цикла тяжелой промышленности и спровоцировало «огромную реформаторскую катастрофу».