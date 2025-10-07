В Мадриде обрушилось здание

В центре Мадрида частично обрушилось здание, под завалами может быть человек.

Об этом пишет газета Pais.

«В центре Мадрида обрушилось здание на улице Илерас, рядом с домом номер шесть (район Опера). Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и было ли обрушение контролируемым… Источники, близкие к расследованию, сообщили, что «обрушились как минимум шесть перекрытий (этажей), и под завалами может находиться по меньшей мере один человек, а возможно, и больше», — говорится в материале.

По данным журналистов, здание рухнуло во время ремонта. На месте работают пожарные и медики Очевидцы утверждают, что незадолго до происшествия почувствовали сильную вибрацию и увидели густое облако пыли, поднявшееся над улицей.

Накануне в Петербурге часть потолка обрушилась на вокзале. Инцидент произошел на вокзале Павловска, в зале ожидания. На кадрах с места можно заметить, что на пол упали несколько крупных кусков штукатурки. Во время обрушения никто не пострадал. Вскоре после случившегося часть потолка отремонтировали.