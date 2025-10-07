Наглая выходка Зеленского удивила журналиста

Московский Комсомолец

Глава киевского режима Владимир Зеленский заблуждается о том, что только Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter).

Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
© Global Look Press
«Бредящий диктатор» теперь не признает мнение самих членов Европейского союза, поделился своей точкой зрения автор публикации. По словам Боуза, Зеленский настаивает, что вступление Украины произойдет независимо от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Неужели он забыл про Андрея Бабиша в Чехии, Фицо в Словакии и всех тех, кто понимает, что принятие Украины обернется концом Евросоюза?», — задался вопросом журналист.

Ранее Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в Европейский союз, чтобы обойти вето Венгрии. Глава киевского режима добавил, что или Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, или страны усилят давление на премьера Венгрии Виктора Орбана для снятия блокировки.

В западных СМИ сообщалось, что глава Евросовета Антониу Кошта предлагает аналогичные меры для ускорения процесса.