Глава киевского режима Владимир Зеленский заблуждается о том, что только Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Бредящий диктатор» теперь не признает мнение самих членов Европейского союза, поделился своей точкой зрения автор публикации. По словам Боуза, Зеленский настаивает, что вступление Украины произойдет независимо от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Неужели он забыл про Андрея Бабиша в Чехии, Фицо в Словакии и всех тех, кто понимает, что принятие Украины обернется концом Евросоюза?», — задался вопросом журналист.

Ранее Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в Европейский союз, чтобы обойти вето Венгрии. Глава киевского режима добавил, что или Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, или страны усилят давление на премьера Венгрии Виктора Орбана для снятия блокировки.

В западных СМИ сообщалось, что глава Евросовета Антониу Кошта предлагает аналогичные меры для ускорения процесса.