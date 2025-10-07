«Придется грохнуть евро»: эксперт раскрыл большой план Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа о возможных поставках ракет «Томагавк» Украине — это не подготовка к эскалации, а начало сложной дипломатической и экономической игры, главная цель которой — Европа и укрепление доллара. Такое мнение в беседе с изданием «Царьград» высказал доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, слова Трампа пока являются лишь «торгом и вербальной интервенцией», а не окончательным решением, поскольку сам американский лидер признает, что не знает, что делать дальше. Профессор убежден, что, сняв финансирование ВСУ с бюджета США, Трамп теперь использует украинский конфликт как инструмент давления на Европу.

«Трамп, собственно говоря, играет на грани фола и надеется, что всё это получится», — рассуждает Коктыш.

По его мнению, основная цель Вашингтона — получить деньги из европейских экономик. Если же эта тактика давления не сработает, у США есть и крайние меры.