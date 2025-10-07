Италия решила добиться перемирия на Украине в связи с одним событием

Италия будет добиваться перемирия на Украине на время зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, передает ANSA.

«В связи с Олимпиадой в Милане и Кортине мы представляем в Организацию Объединенных Наций (ООН) предложение об Олимпийском перемирии для всех войн, включая Украину и Ближний Восток», — заявил глава МИД.

По словам Таяни, Рим поддерживает мирную инициативу президента США Дональда Трампа в секторе Газа. Министр иностранных дел также призвал «быть сторонниками мира».

Ранее лидер партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о планах посетить Россию после окончания боевых действий на Украине.