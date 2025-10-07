После слов Трампа о «Томагавках» стало ясно, как пойдет СВО

Даст Трамп «Томагавки» или не даст, на каких условиях даст — это все, конечно, важно. Но куда важнее то, что вся ситуация фактически «откатилась к заводским настройкам». Все намечавшиеся варианты «урегулирования» испарились. Воюем.

С «Томагавками» Трамп, похоже, не знал что сказать. «Да, я вроде как принял решение, в целом, если подумать», «Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают - куда они их отправят, наверное», «Я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что… Я не стремлюсь к эскалации». То есть перед продажей ракет, Трамп намерен выяснить, как их хочет использовать Киев. А если это неприемлемо для США — стоит ли давать их для других целей. Все равно ведь только от США зависит куда они полетят — ВСУ самостоятельно это сделать не в состоянии.

Собственно, вывод простой: не посчитали окончательно — выгодно или нет продавать «Томагавки». Доход понятен, а вот ущерб от такой продажи, который измеряется не только в «живых» деньгах, оценить сложно.

Новое заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву назвали политической игрой

Но посчитают, конечно. Разберутся. Добавят нам проблем.

Однако, вот о чем в последнее время вообще перестал говорить Трамп: о том, что он прекратит конфликт между Россией и Украиной. Да и здесь, у нас, все затихло. Ни о каких больше российско-украинских встречах ни слуху, ни духу. Никаких «воздушных» или «морских», или еще каких-нибудь «перемирий» больше не обсуждается. Только обмены пленными изредка случаются. Ну, так они и до «миротворца» Трампа проходили.

Произошел откат к тому положению вещей, которое было в самом начале СВО. Его в начале сентября описал Путин, рассказывая о том, что ему сказали в Киеве в 2022 году, когда он отвёл войска от украинской столицы. Хозяин Кремля надеялся на деэскалацию, но вышло ровно наоборот: «Нам сказали - почти дословно: "Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не открутите, либо мы вам". Прозвучало примерно так, только в более грубых выражениях. Но вполне открыто и по-товарищески: теперь или вы, или мы».

С той лишь разницей, что линия боевого соприкосновения теперь проходит по-другому, а США снабжают Украину оружием не напрямую, а через продажи Европе. Все вернулось к убийственной простоте: либо мы, либо они.