«Закат» президентства Макрона: западные СМИ о ситуации во Франции

Ситуация во Франции, где разразился тяжелый политический кризис, оказалась в центре внимания западных СМИ. Самые интересные статьи по этому поводу, в подборке «Рамблера».

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Себастьяна Лекорню об отставке. На посту премьера тот пробыл 27 дней, что является самым коротким сроком для данной должности в новейшей истории Франции. Лекорню был седьмым премьером при Макроне.

Французское издание Le Monde выступило с жесткой критикой действий президента, заявив, что он «сам загнал себя в болото», когда принял решение распустить Национальное собрание в июне 2024 года.

«Трагифарс? Драматичная комедия? Жалкая пьеса, разыгрываемая в высших уровнях власти, могла бы вызвать улыбку, если бы этот день не стал очередным подтверждением провала второго срока Эммануэля Макрона. В очередной раз без премьер-министра и без бюджетного плана, на раздробленном «общем фундаменте», президент Республики оказался втянут в глубочайший кризис», - подчеркнула газета.

При этом журналисты констатировали, что спустя пятнадцать месяцев с момента парламентских выборов политические партии, похоже, больше озабочены предстоящими в 2027 году выборами президента, чем поиском компромисса.

В свою очередь британская газета Financial Times отметила, что после отставки Себастьяна Лекорню Франция погружается «в самый серьезный политический кризис почти за 70 лет».

«Франция не только неуправляема, но и находится в состоянии финансового хаоса, экономика слаба, социальная напряженность растет, а рынки нестабильны. Возможно, страна и не находится на грани гражданской войны, как это было в 1958 году, но тогда у нее был выход из сложившейся ситуации в лице Шарля де Голля. Сейчас на горизонте нет спасителя», - говорится в статье.

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, правительство которого было «мертворожденным» и просуществовало 836 минут, похоже, загнала президента Эммануэля Макрона в угол, считает американская газета The New York Times.

«Макрон, потерявший популярность после более чем восьми лет пребывания у власти и за 18 месяцев до конца президентских полномочий, находится под постоянным давлением со стороны крайне левых, требующих отставки, и крайне правых, требующих проведения парламентских выборов», - констатировали журналисты.

При этом, по их мнению, нынешний кризис носит не только политический, но и конституционный характер, и как именно он будет разрешен, пока неясно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон несколько часов гулял в одиночестве по Парижу после отставки кабмина.