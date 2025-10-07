Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Закарпатье - новый Донбасс, который втянет Венгрию в войну?»

Украина не может прекратить конфликтовать с Венгрией, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Будапешт заблокировал двенадцать украинских СМИ в ответ на блокировку Украиной венгерских, и это противостояние может даже перерасти в открытый военный конфликт, считает автор статьи. Положение Украины критическое, но Киев нисколько не обеспокоен тем, что окажется лицом к лицу с новым фронтом - на границе с Венгрией; более того, он даже провоцирует это. Вероятно, в Киеве считают, что это каким-то образом гарантирует им европейскую поддержку, подчеркивается в статье. Поначалу Будапешт просто просил Украину внести поправки в закон о языке и оставить венгерскую общину Закарпатья в покое. Но Киев настаивал на своем, утверждая, что закон направлен не против венгров, а против русских.

Именно «непреклонность киевского режима привела к эскалации», подчеркивается в статье. По словам автора статьи, когда власти Венгрии отказались вести себя так, как того хотели украинцы, Киев начал преследовать венгерскую общину, проживающую в отдаленных районах Закарпатья. Конфликт обостряется и в конечном итоге приведет к прямому столкновению, как это произошло на Донбассе, считают некоторые украинские эксперты. По их мнению, если бы Закарпатье восстало, Будапешт был бы вынужден его поддержать, «пусть и неохотно». Если Украина продолжит идти этим путем, рано или поздно она ввяжется в военный конфликт с Венгрией; «а если выживет, рано или поздно ввяжется в конфликт с Польшей».

Европе грозит «Малый ледниковый период»

Новое исследование предупреждает, что ключевое океаническое течение в северной части Атлантического океана ослабевает вплоть до полного исчезновения из-за изменения климата, пишет британский таблоид Daily Mail. Ученые пришли к выводу, что Североатлантический субполярный круговорот (Atlantic Subpolar Gyre) - гигантская система океанских течений к югу от Гренландии - теряет устойчивость с 1950-х годов. По их мнению, «переломный момент» системы становится все ближе, а его преодоление может привести к внезапным и резким изменениям климата. Сейчас эта система переносит тепло из тропиков в Северную Атлантику, помогая регулировать температуру в Европе и Северной Америке. Замедление или ослабление этого движения может ввергнуть Европу в еще один «Малый ледниковый период» - драматический период регионального похолодания, подобный тому, что имел место примерно между 1300 и 1850 годами.

Во время последнего Малого ледникового периода реки замерзали и урожай погибал на фоне падения средних температур на два градуса. Автор нового исследования, эксперт по физической океанографии Беатрис Арельяно Нава назвала результаты «крайне тревожными». Большая часть Северного полушария, включая Европу и Северную Америку, может снова столкнуться с морозными зимами. В частности, в Британии и Северной Европе могут наступать гораздо более суровые зимы, характерные для некоторых частей Канады, в то время как на восточном побережье США может произойти резкое повышение уровня моря из-за изменений в циркуляции океана. Нава подчеркнула, что таяние полярных льдов из-за изменения климата способствует ослаблению океанских течений. Она назвала быстрое сокращение выбросов парниковых газов лучшим способом предупреждения угроз.

«Британцам советуют закупиться предметами первой необходимости»

На фоне растущей напряженности между Москвой и Западом британским семьям настоятельно рекомендовали хранить дома «один на удивление простой предмет», пишет Daily Express. Эксперты по безопасности утверждают, что он может оказаться жизненно важным после ядерного удара.

Эксперт по радиации Арнаб Басу заявил, что одна из самых важных мер, которую могут предпринять люди, - это заклеить окна и двери прочной лентой, чтобы уменьшить количество радиоактивной пыли в случае взрыва. Предупреждение появилось после того, как российский сенатор Дмитрий Рогозин опубликовал карту, показывающую 23 предприятия военно-промышленного комплекса Великобритании, отмечается в статье. Daily Express подчеркивает, что это было воспринято как обозначение «потенциальных целей».

«Су-57 может превзойти F-22 Raptor и F-35 Lightning II»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 считают конкурентом американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Су-57 может похвастаться технологиями малозаметности и многоцелевого назначения, пишет The National Interest. Су-57 представляет собой двухмоторный многоцелевой самолет. Он обладает двигателями с управляемым вектором тяги для сверхманёвренности, внутренними оружейными отсеками и способностью нести широкий спектр вооружения. Теоретически, Су-57 сочетает в себе малозаметность F-22 и гибкость F-35, сохраняя при этом пилотажные возможности семейства Су-27/35, подчеркивается в статье.

Как отмечает издание, в чем Су-57 действительно превосходит своих американских соперников, так это в манёвренности. Благодаря мощным двигателям и управляемым соплам с отклоняемым вектором тяги, Су-57 продемонстрировал исключительные возможности в этой сфере. Учитывая российскую доктрину, делающую акцент на возможности ведения ближнего воздушного боя, Су-57 был разработан соответствующим образом. В гипотетической ситуации, когда Су-57 столкнётся с западным истребителем на близкой дистанции, Су-57, вероятно, будет иметь преимущество. При этом западные методы обучения и доктрины давно отошли от ведения боевых действий в пределах визуальной видимости: пилотов учат избегать сближения. В то же время The National Interest подчеркивает, что США уже имеют на вооружении более тысячи F-35, «что является явным количественным преимуществом».

«Украинцы живут «кайфуя»

Украинцы живут «кайфуя» в условиях конфликта. Им «не на что жаловаться», так как в стране «очень хорошие условия», заявил глава николаевской администрации Виталий Ким в интервью украинским журналистам, пишут «ИноСМИ».

Ким предложил сравнить, как живут украинцы и как жили во время боевых действий Афганистан, Йемен или Палестина: «Извините, мы живем кайфуя - с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным». В то же время, по мнению Кима, существует большой разрыв между жизнью в городах рядом с линией соприкосновения и в «глубоком тылу».