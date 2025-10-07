В вопросе поставок ракет Tomahawk Киеву Дональд Трамп ведет свою игру, строя из себя «дурачка». Об этом, комментируя недавнее заявления президента США о передаче этого оружия Украине, в разговоре с Рамблером заявил политолог Евгений Михайлов.

Ранее Трамп заявил, что фактически принял решение по поставкам Tomahawk Украине. Однако он не пояснил, в чем именно заключается данное решение. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают», - сказал он. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что не стремится к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Президент США продолжает нагнетать ситуацию вокруг поставок ракет Tomahawk, и тут он ведет сою игру. Когда Трамп одновременно говорит о том, что принял решение о поставках ракет Киеву, и о своем желании узнать, что с ракетами будет делать Украина, то он строит из себя «дурачка», у которого все мысли идут вразброд. То, для чего будут применяться эти ракеты, и так очевидно… Но здесь нужно отметить, что сейчас РФ наносит удары по Украине, а Трампу нужно, чтобы там остались хотя бы какие-то активы. Так что здесь американский президент прощупывает ситуацию. Он хочет понять, как долго можно нас пугать, как на его угрозы отреагирует Москва, когда прекратятся удары по тем украинским активам, которые он уже считает своими. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

В настоящее время у Украины нет систем, необходимых для запуска ракет Tomahawk, подчеркнул специалист.

«Обычно в роли носителей этих ракет выступают надводные корабли и подводные лодки. При этом наземных пусковых установок для Tomahawk, как пишут, сейчас недостаточно даже у самих США. А у Украины их просто нет. Так что Киев может их запросить или у США, или у их ближайших союзников. Кроме того, нужно отметить, что Tomahawk – это очень дорогие ракеты. Стоимость каждой составляет несколько миллионов долларов. Поэтому у меня есть большие сомнения в том, что эти ракеты в итоге будут поставлены Киеву. Но если их все же поставят, то мы будем реагировать соответствующим образом. Мы готовы на это достойно ответить», - отметил эксперт.

В США ранее назвали главного инициатора передачи ракет Tomahawk Украине.