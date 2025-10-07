Ким Чен Ын раскритиковал Минздрав КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что министерство здравоохранения народной республики в нынешнем виде неспособно выполнить задачу по модернизации медицинской сферы и что от него "осталось только название". Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

6 октября председатель государственных дел принял участие в церемонии завершения строительства Пхеньянской многопрофильной больницы. Ким Чен Ын был доволен качеством и оснащением самого объекта, но подверг серьезной критике работу министерства здравоохранения.

Руководитель народной республики сказал, что здравоохранение в КНДР отстает от других сфер и что местным специалистам необходимо "интенсивно осваивать передовой мировой опыт". По его словам, необходимо "принять меры для создания проектного бюро", которое занималось бы строительством региональных больниц, районных поликлиник и даже аптек. "И мы рассмотрим вопрос о формировании группы или органа, который возьмет на себя работу по ускорению модернизации здравоохранения", - заявил Ким Чен Ын.

Критика Минздрава

"Нет сомнений в том, что с нынешним Минздравом, от которого осталось только название, мы не сможем ничего сделать, не сможем сделать даже шаг вперед", - добавил лидер КНДР. В качестве примера он привел ситуацию, при которой проектировщики больниц обращаются за технической документацией к Минздраву. "В чем смысл идти к людям, не имеющим элементарных знаний и даже понятия? Зачем обращаться к так называемому Минздраву с просьбой выдать техническую документацию для больницы?" - сказал Ким Чен Ын.

"Разве можно получить от них нормальную техническую документацию?" - указал он. Ким Чен Ын сказал, что в КНДР государство обязано отвечать за здоровье населения, но материально-техническое обеспечение здравоохранения "слабее, чем в какой-либо отрасли". "Самое худшее - это отсталое оснащение больниц", - отметил руководитель народной республики.

"Чего мы можем ждать от тех, кто сидел сложа руки и равнодушно глядел на запустение больниц в течение полувека?" - сказал лидер народной республики. Ким Чен Ын также привел пример с производством медицинских халатов для врачей и медсестер Пхеньянской многопрофильной больницы. "Недавно я видел медицинские халаты. Я был шокирован и сделал замечание: вы что, мешок из простыни сшили, что ли?!" - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

"Они оправдывались, что, мол, у них нет стандарта для униформы медсестры, и поэтому для них подготовили новый фасон в Центральном управлении промышленных дизайнов", - рассказал генеральный секретарь Трудовой партии Кореи. "Только один этот факт позволяет нам без труда сказать, какого уровня люди собрались в нынешнем Минздраве", - заключил Ким Чен Ын.

По его словам, у властей "нет времени на просвещение" таких людей, у которых "отсутствуют не только элементарные знания, но и желание что-то делать".

В то же время лидер КНДР отметил высокий уровень Пхеньянской многопрофильной больницы, включая архитектурный стиль, проектировку помещений и установленное оборудование. По его словам, работать в этом месте будут медики с самой высокой квалификацией и богатым опытом, а также перспективные специалисты. Ким Чен Ын добавил, что власти планируют построить вторую такую же больницу в столице.