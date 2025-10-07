Глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет право определять, какие государства могут вступить в ЕС, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

С его точки зрения, Зеленский не определяет, какая страна готова присоединиться к Европейскому союзу и может фактически стать его членом. Это делает Евросоюз, где такие решения требуют единогласия, поделился своим мнением глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Ранее Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в Европейский союз, чтобы обойти вето Венгрии. Глава киевского режима добавил, что или Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, или страны усилят давление на премьера Венгрии Виктора Орбана для снятия блокировки.

Орбан резко ответил на шантаж Зеленского

В западных СМИ сообщалось, что глава Евросовета Антониу Кошта предлагает аналогичные меры для ускорения процесса.