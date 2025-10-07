Грета Тунберг ответила Трампу на рекомендацию «обратиться к врачу»

Шведская активистка Грета Тунберг саркастично ответила президенту США Дональду Трампу на слова о «проблемах с управлением гневом», заявив, что американский лидер тоже от них страдает. Такое мнение она озвучила в видеоролике, размещенном на ее странице в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Незадолго до этого Трамп дал нелестную оценку деятельности экоактивистки, назвав ее «проказницей», которая, по его мнению, перестала заниматься вопросами защиты окружающей среды. Политик заявил, что у нее якобы есть проблемы с управлением гневом и ей стоит обратиться к врачу.

В ответ на это Тунберг заявила, что ценит заботу главы Белого дома о ее психическом здоровье.

«Я была бы очень рада любым вашим рекомендациям для борьбы с этими так называемыми «проблемами с управлением гневом», поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже от них страдаете», — заявила она.

6 октября министерство иностранных дел Израиля сообщило о высылке в Грецию и Словакию 171 активиста международной флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского — «стойкость»), в том числе и Тунберг. Представители израильского МИД подчеркнули, что «все без исключения законные права участников данной пиар-акции были соблюдены в полном объеме».

Флотилия «Сумуд», насчитывавшая более 40 судов, зарегистрированных в различных странах, стартовала из Туниса в направлении сектора Газа в середине сентября. Организаторы миссии заявляли, что ее целью является прорыв блокады Газы и доставка гуманитарной помощи в анклав.