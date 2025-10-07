Военкор Дмитрий Стешин в интервью Tsargrad.tv оценил шансы бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) стать лидером страны.

По мнению журналиста, несмотря на то, что Арестович бегло ориентируется в международной обстановке, у него нет политического потенциала.

«Его, конечно, как-то можно обналичить во власть, но если только у Арестовича найдется какой-то влиятельный покровитель, тогда да, его используют в качестве какой-то политической фигуры. Вообще я ориентируюсь на дагестанский взгляд на политику — если у политика нет за спиной двадцати верных кунаков, пусть даже с палками от швабр, то это не политик, а болтун», — сказал Стешин.

6 октября Арестович в беседе с журналисткой Ксенией Собчак поделился планами на случай, если (или когда) он займет пост главы государства. Первым делом политик намерен отправить в тюрьму действующего президента Украины, а затем посетить Москву, но «не с поклоном», а «как Саша Белый на стрелку». Кроме того, он считает необходимым передать России «четыре области и Крым».