ЕС списал Макрона со счетов и готовит некролог

В дипломатических кругах Евросоюза начали в частном порядке готовить «политический некролог» для президента Франции Эммануэля Макрона. Поводом для столь мрачных прогнозов стала отставка уже пятого премьер-министра страны с 2022 года, Себастьяна Лекорню, что стало символом глубокого политического кризиса. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Поднявшись к власти в 2017 году и сломав шаблоны французской политики, теперь он, кажется, хромая утка, лидер, чье влияние в Брюсселе стремительно снижается», — пишет издание.

Один из высокопоставленных дипломатов в разговоре с газетой уже говорит о наследии Макрона в прошедшем времени. Он вспоминает французского президента как «влиятельного мыслителя», который придумал множество идей по модернизации ЕС, включая концепцию «стратегической автономности», и который хорошо умел «думать на несколько лет вперед».

Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»

На фоне правительственной чехарды в Париже Брюссель всерьез обеспокоен последствиями.

«Чиновники и дипломаты в Брюсселе и других европейских столицах в частном порядке озвучили опасения в отношении того, что лидирующая роль президента Эммануэля Макрона в международных вопросах, таких как Украина и Газа, фатальным образом ослабнет», — отмечает Politico.

Более того, источники издания опасаются, что политическая нестабильность во Франции может поставить под угрозу всю экономику еврозоны. Один из чиновников заявил, что в текущей обстановке в сфере безопасности «кризис одного из крупнейших членов ЕС не несет ничего хорошего».

Накануне Себастьян Лекорню подал в отставку с поста премьера, продержавшись в должности всего 27 дней.