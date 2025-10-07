В Киеве раскрыли, как будут применять Tomahawk по России

Президент США Дональд Трамп использует тему передачи Украине крылатых ракет Tomahawk в качестве стратегии давления на Москву с целью ускорения переговоров. Такой сценарий описал в своих соцсетях депутат Верховной рады и глава делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

По его мнению, заявление Трампа о «почти» принятом решении и желании уточнить, как именно Киев будет использовать ракеты, — это четкие сигналы и элементы продуманной тактики.

"Этапы четко определены: могу передумать и не поставлять, могу поставить, но не позволить использовать, могу позволить использовать лишь по конкретным целям и так далее" - отметил украинский нардеп, добавив, что на каждом из этих этапов Трамп будет смотреть на реакцию президента России Владимира Путина.

Чернев прогнозирует, что поставки и применение ракет будут осуществляться очень постепенно, чтобы постоянно держать Москву в напряжении.

"Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят за реакцией Кремля", — предполагает он.

Следующие шаги, по его логике, будут зависеть от этой реакции. Если ее не последует, ВСУ могут разрешить нанести несколько ударов по приграничным территориям России.

Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk Украине

Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться в зависимости от действий России, считают в Киеве.

Чернев убежден, что полное снятие ограничений на использование Tomahawk произойдет лишь спустя некоторое время, возможно, за исключением ударов по Кремлю.

"Вся эта эпопея может занять по меньшей мере несколько месяцев. Но это уже реальное давление и реальный аргумент", — заключил он.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о Tomahawk, заявил, что уже «в общем-то принял решение», но хочет прояснить детали.

«Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», — сказал Трамп, в очередной раз подчеркнув, что не желает эскалации конфликта.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин комментировал вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк". Он подчеркнул, что их применение будет невозможно без участия американских военнослужащих. Это, обратил внимание российский лидер, приведет к ухудшению диалога с США. При этом он заверил, что Россия готова отвечать на агрессивные действия, а отечественные системы ПВО приноровятся к этому виду вооружений.