По всей вероятности, Вашингтон намерен заменить президента Украины Владимира Зеленского на бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича*. С таким заявлением выступил военный блогер Юрий Подоляка в интервью «Царьграду».

Он также считает, что Зеленский имеет тесные связи с властями Великобритании. Что касается Лондона, то в качестве резервного варианта рассматривается кандидатура бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

— Американские спецслужбы его им не отдают. Соответственно, на кого он работает? На США. Сейчас, если вы сравните то, что сказал Арестович*, и то, что говорит Трамп, — они говорят абсолютно в унисон. По сути, я не удивлюсь, если американцы готовят замену Зеленскому, — приводят его слова в материале.

До этого стало известно, что Арестович* намерен судить действующего украинского лидера в качестве военного преступника в случае своего прихода к власти. С таким заявлением он выступил в интервью российской журналистке Ксении Собчак на YouTube.

Утром 7 октября Алексея Арестовича* переобъявили в розыск в РФ по делу о распространении фейков об армии. Киев тоже расследует два дела в его отношении. Почему Арестовича* ищут в России и на Украине, за что его обвиняют в «переобувании» — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.