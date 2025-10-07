Европейцам внушают, что они находятся в состоянии гибридной войны с Россией. Это вызывает страхи и неуверенность, пишет РИА Новости.

Питер Хитченс из The Mail on Sunday отмечает: «Неужели мы перешли грань между миром и войной без объяснения причин?». Он считает, что лидеры не объявляют войну, потому что сами не знают, зачем это нужно.

Президент РФ Владимир Путин ранее описал природу страха в Европе. Он отметил, что наши соседи стремятся укрепить единство, раздувая образ врага — Россию. Однако, как пишут авторы материале, атмосфера страха имеет побочные эффекты.

Дания, активно поддерживающая Украину, столкнулась с массовой паникой после появления беспилотников над страной. Молодежь боится войны, не готова воевать и рассматривает возможность эмиграции. В результате Европа может получить разброд, неуверенность и непонимание, за что молодые люди должны проливать кровь, отмечается в статье.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. По его словам, учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер.