Трамп посетит саммит АСЕАН при одном условии

Президент США Дональд Трамп посетит саммит АСЕАН при условии, что он выступит председателем на церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Саммит пройдет 26-28 октября.

Отмечается, что Белый дом прямо обратился к организаторам с просьбой не допускать на церемонию представителей Китая, чтобы все внимание было приковано к президенту США.

В сентябре с трибуны Генеральной ассамблеи ООН вице-премьер и глава МИД Камбоджи Прак Сокхон сообщил, что его страна выдвинула кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира за достижение прекращения огня в пограничном конфликте с Таиландом.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса. С начала этого года в АСЕАН председательствует Малайзия.