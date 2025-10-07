Трамп посетит саммит АСЕАН при одном условии

Politico: Белый дом назвал условие, при котором Трамп приедет на саммит АСЕАН
Президент США Дональд Трамп посетит саммит АСЕАН при условии, что он выступит председателем на церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Саммит пройдет 26-28 октября.
Отмечается, что Белый дом прямо обратился к организаторам с просьбой не допускать на церемонию представителей Китая, чтобы все внимание было приковано к президенту США.
В сентябре с трибуны Генеральной ассамблеи ООН вице-премьер и глава МИД Камбоджи Прак Сокхон сообщил, что его страна выдвинула кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира за достижение прекращения огня в пограничном конфликте с Таиландом.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса. С начала этого года в АСЕАН председательствует Малайзия.