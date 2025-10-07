Вице-премьер Италии рассказал о планах посетить Москву

Лидер партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о планах посетить Россию после окончания боевых действий на Украине.

Об этом политик сообщил в интервью газете Corriere della Sera, говоря о расширении торгового сотрудничества.

«Расчитываю поехать в Вашингтон и, когда закончится война, в Москву. Италия обязана выстраивать мосты», — сказал политик.

Глава «Лиги» подчеркнул необходимость продвижения продукции итальянских компаний, отметив свои недавние визиты в Китай, Японию и предстоящие поездки в Египет и Абу-Даби.

Ранее Сальвини заявил, что Россия не является противником его страны. По его словам, все итальянское правительство заявляет, что «ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украину».

До этого вице-премьер Италии напомнил странам Европы, что в прошлом войны с Россией не принесли ничего хорошего.