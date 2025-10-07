Бездомная Германия: армия немецких бомжей продолжает расти

На фоне привычного образа Германии как экономически стабильной и социально защищенной страны все явственнее проступают тревожные контуры глубокого внутреннего кризиса. Об этом пишет немецкая Die Welt (статью перевели ИноСМИ). Согласно данным, обнародованным благотворительными организациями из ФРГ, уровень бедности в стране резко растет, параллельно с этим наблюдается устойчивое ухудшение состояния системы здравоохранения. Эти статистические показатели говорят о переполненных приютах и столовых для бездомных, куда ежедневно приходят сотни людей, чтобы найти не только еду, но и крупицы уважения и достоинства.

История Рене, 33-летнего отца двоих детей, стала типичным сценарием социального падения. Все произошло стремительно: разрыв с партнершей, увольнение с работы, потеря квартиры. Его первая ночь на асфальте была непривычной и горькой, а каждый последующий день на улицах Берлина превращался в борьбу за выживание. Он признается, что жизнь бездомного сопряжена с постоянным риском, далеко не все прохожие относятся с состраданием, некоторые видят в нем лишь «чертового бродягу». Перелом наступил, когда Рене собрал остатки сил и обратился за помощью в приют. Теперь у него есть крыша над головой, а несколько раз в неделю он находит пристанище в столовой францисканского монастыря в районе Панков, на северной окраине Берлина. Здесь он чувствует, что его присутствие ценят, ему нравится сообщество волонтеров, еда и атмосфера взаимной поддержки.

Брат Рудольф, францисканский монах, принимающий посетителей в своем небольшом кабинете, подтверждает, что работа столовой стала барометром социального неблагополучия. Он с тревогой констатирует, что в настоящее время наблюдается значительный рост числа бездомных и крайней бедности. По его словам, за простыми цифрами скрываются человеческие трагедии: люди с низкими доходами, безработные, лица без гражданства и беженцы из разных горячих точек мира, от Сирии до Украины. Проект, который начинался в 1991 году как спонтанная инициатива с первой кастрюлей супа, сегодня превратился в крупнейшую столовую Берлина, существующую исключительно на пожертвования. Государственных субсидий здесь нет, а потому жизненно важна помощь 150 волонтеров и 1200 постоянных доноров, среди которых есть и пенсионеры, откладывающие из своей скромной пенсии 50 евро.

Каждый день команда добровольцев, как 70-летний пенсионер Дитер, объезжает супермаркеты и пекарни, собирая продукты, оказавшиеся перепроизводством. Иногда это десять ящиков хлеба, а иногда и половина коровы. На кухне, где над полкой со специями висит девиз «Любовь и фантазия — лучшие специи», ежедневно варят около 140 литров рагу. Помимо питания, здесь предоставляют целый спектр услуг, возвращающих человеку ощущение нормальной жизни. Соня, работающая за минимальную зарплату, организует запись в душ, выдачу чистого белья и средств гигиены. Врач обрабатывает раны и лечит ноги, социальный работник помогает с поиском жилья, а парикмахеры-волонтеры бесплатно стригут. Брат Рудольф подчеркивает, что главная цель — это сохранение человеческого достоинства для каждого, кто переступает порог их заведения.

Среди посетителей царит поразительное разнообразие судеб. Вальдемар, отвечающий за гардеробную в подвале, принципиально относится ко всем одинаково, не интересуясь, кем человек был в прошлом. Его принцип прост: он дает ту одежду, которую подарил бы своим друзьям. В очереди за обедом можно встретить и тихого молодого человека в наушниках, и сильно пьяного мужчину с синяками на лице, и пожилую женщину в инвалидном кресле, и старушек, нарядно одетых для выхода в столовую. Одна из них — Аннемари, родившаяся в 1937 году в Верхней Силезии. Всю жизнь проработавшая уборщицей и на табачной фабрике, она теперь борется с одиночеством и тяжестью быта. Носить сумки и готовить для себя одной стало для нее непосильной задачей, и бесплатная столовая стала для нее спасением.

Брат Рудольф отмечает и еще одну тревожную закономерность: количество посетителей напрямую зависит от времени месяца. В начале, когда люди получают пенсии и пособия, их меньше. К концу месяца, когда средства заканчиваются, очередь за тарелкой супа становится длиннее. Что же касается Рене, то он, обретя временный кров, строит скромные планы. Его мечта не простирается дальше простой однокомнатной квартиры и работы. Он научился жить маленькими шагами, отказываясь от больших планов на будущее, и его философия теперь проста: «Что будет, то будет». Его история и истории сотен других людей в подобных столовых по всей Германии становятся немым укором благополучному обществу, в тени которого растет бедность, констатирует немецкое издание.