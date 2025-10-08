Новая инициатива Трампа может оставить без денег до 700 тысяч госслужащих

Администрация президента США Дональда Трампа разработала инициативу, отменяющую автоматические выплаты задолженности по зарплате федеральным чиновникам, не работавшим во время шатдауна (приостановки работы правительства). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ, данное предложение может оставить без компенсаций до 700 тысяч государственных служащих.

Примечательно, что эта мера противоречит закону, подписанному самим Трампом в 2019 году, который гарантировал выплату накопленных задолженностей сразу после завершения шатдауна.

В проекте меморандума, датированного пятницей, главный юрист Административно-бюджетного управления Белого дома утверждает, что закон 2019 года не делает такие выплаты автоматическими и по-прежнему требует их одобрения Конгрессом. Как отмечает агентство со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, это обоснование используется для продвижения новой инициативы.

