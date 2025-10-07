Выступающая против Украины в ЕС страна задумала провести переговоры с Киевом

Словакия, выступающая против членства Киева в ЕС, и Украина проведут переговоры на уровне правительств 17 октября. Об этом рассказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает Aktuality.

Глава правительства отметил, что рассматривает поездку министра обороны Роберта Калиняка на Украину как часть подготовки к правительственной встрече, которая состоится в Михаловце.

«Мы говорили, что некоторые министры должны встретиться в двустороннем порядке, прежде чем правительство сможет провести переговоры. Я рассматриваю визит вице-премьера как часть подготовки правительства к заседанию в Михаловце 17 октября. Ничего больше, ничего особенного», — объяснил политик.

Ранее правительство Словакии объявило о 14-м пакете военной помощи Украине. В пакет, который стал первым после возвращения к власти ныне действующего словацкого премьер-министра, войдет инженерная и противоминная помощь.