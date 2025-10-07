Стало известно, кого считают самым вредоносным для Евросоюза политиком

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий охарактеризовал бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель как одного из наиболее деструктивных политических деятелей в Европе.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X (бывший Твиттер), вступая в полемику с высказываниями Меркель о причастности Польши к срыву переговорного процесса между Россией и Западом в 2021 году.

Моравецкий выразил убежденность, что Ангела Меркель своим необдуманным интервью продемонстрировала принадлежность к когорте наиболее вредоносных для европейского сообщества немецких политиков за последнее столетие.

В ходе беседы с венгерским изданием Partizan Меркель возложила ответственность за срыв прямых консультаций между Евросоюзом и Россией на Польшу и государства Балтии. По ее мнению, эти страны выражали опасения, что Европа окажется неспособной сформировать единую внешнеполитическую линию в отношении Москвы, что впоследствии стало одним из катализаторов украинского кризиса.

Как полагает экс-канцлер, отсутствие прямого диалога между лидерами ЕС и президентом Владимиром Путиным существенно затруднило поиск компромиссных решений по украинскому вопросу. Проведения видеоконференций в подобных обстоятельствах оказывается недостаточно, заключила политик.