Экс-депутат Рады оценил возможность использования корейского сценария на Украине

Использование на Украине корейского сценария урегулирования конфликта несостоятельно из-за большой площади линии соприкосновения.

Возможность использования такого подхода в беседе с aif.ru оценил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Что такое корейский вариант? Немногим больше 200 километров. Этот участок легко закрыть с небольшим количеством военных, укреплений. А как закрыть две тысячи [километров]? Из них тысяча сегодня, по сути, линия, где происходит конфликт», — заявил нардеп.

Он добавил, что реализация урегулирования конфликта в Корее происходила в иных политических и географических реалиях.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев. По мнению министра, ситуация на Украине будет определяться обстоятельствами в районе Донецка.