Европейские аналитики Джереми Шапиро и Сэмюэл Черэп назвали «блефом» обещания европейских стран предоставить Украине масштабные гарантии безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью экспертов.

В сентябре во Франции прошел саммит, посвященный гарантиям безопасности для Киева. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил. По итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы принять участие в обеспечении гарантий для Киева, когда Россия и Украина заключат соглашение.

По мнению Шапиро и Черэпа, обещания предоставить Украине гарантии, подобные обязательству НАТО о коллективной обороне, неправдоподобны.

«Союзники по НАТО упорно отказывались напрямую вмешиваться..., поэтому любое обещание о том, чтобы дать отпор России в случае нового конфликта, просто не вызывает доверия... Подобный блеф не устрашит [Россию - прим.ред.]», - подчеркивается в статье аналитиков.

The New York Times ранее писала, что многие крупные европейские страны, включая Германию и Италию, по примеру США исключили отправку своих войск на Украину. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.